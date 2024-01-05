Чим Росія обстрілює Україну сьогодні: повний перелік озброєння

Російський літак МіГ-31К. Фото: Вікіпедія

На новорічні свята російські окупанти здійснили кілька масованих ракетних атак по території України. Чим саме росіяни б’ють по наших містах, і яким боком до цих ударів політика попередніх українських влад — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Ракети

Х-101

Однією із найголовніших ракет класу "повітря — земля", які російські окупаційні війська використовують у війні проти України, є ракети Х-101. Ці ракети є новою російською зброєю, на озброєння російської армії вони надійшли лише 2013 року — тож можна припустити, що Кремль готував їх саме для війни в Україні. Хоча перші бойові застосування Х-101 були зафіксовані під час операції російських військ на території Сирії, де вони воюють на боці місцевого диктатора Башара Асада.

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А з березня 2022 року окупаційний контингент збройних сил Російської Федерації активно використовує ракети Х-101 для ударів по різних об’єктах на території України. Так, одним із перших під удар потрапив аеропорт у Вінниці.

І під час двох новорічних масованих атак РФ — 29 грудня 2023-го та 2 січня 2024-го — основною складовою російського обстрілу стали саме ці крилаті ракети. Так, 29 грудня ППО Збройних сил України збили 87 із 90 ракет, а 2 січня 59 із 70. Взагалі ці ракети є одними із найзручніших цілей для української армії, деякі екземпляри Х-101 збивали навіть стрілецькою зброєю.

Х-55/Х-555

Інша крилата ракета російської армії, Х-55 (в новішій модифікації — Х-555), була створена ще в часи Радянського Союзу. Втім, розробки і випуск цих боєприпасів продовжувалися і після 1991 року, особливо в часи президентства Володимира Путіна.

Оскільки ці ракети є спадком радянських часів, то цілком логічно, що частина арсеналу Х-55 була розташована і на території України. Але 1999 року, за президентства Леоніда Кучми, Україна передала Росії 575 одиниць ракет Х-55 та Х-55СМ. Це була така своєрідна оплата природного газу, який Україна отримувала від Російської Федерації.

Тож можна сказати, що зараз, коли ці ракети прилітають в українські міста, ми розплачуємося за свою нерозважливість і відсутність стратегічного мислення у попередніх поколінь політичних еліт.

Х-22

Ці ракети є аеробалістичною, протикорабельною зброєю. Але російські війська використовують їх проти наземних цілей на території України. До речі, і такі ракети Україна передала у свій час, 2000 року, за борги Росії. Усього росіяни отримали 386 таких ракет.

Використання таких ракет для ударів по об’єктах в українських містах було певним свідченням того, що запаси основних основних крилатих ракет — Х-101 та Х-55/Х-555 — підійшли до кінця. Втім, на відміну від Х-22, їх росіяни продовжують випускати. Тому в певних моментах окупанти використовували протикорабельні боєприпаси.

Кинджал

Ця зброя є найгрізнішою в арсеналі російських військ. Х-47М2 "Кинджал" — це гіперзвукові аеробалітичні ракети, швидкість яких може досягати 10 Махів (понад 3 км/с) і навіть вище. Уперше про ці ракети російський диктатор Володимир Путін заявив лише 2018 року.

Тоді російські військові та політичні пропагандисти заявили, що проти цих ракет у світі не існує жодної протидії. Простіше кажучи — збити їх нібито неможливо жодними засобами протиповітряної оборони. Принаймні, так вважалося до початку активного використання росіянами цієї зброї.

Але після того, як на озброєнні української ППО опинилися американські зенітно-ракетні комплекси Patriot — міф про те, що Х-47 "аналогов нет", зазнав повного краху. Українська протиповітряна оборона збивала і збиває усі "Кинджали", які прилітали під час масованих ракетних ударів до Києва. Через це, а також через невелику кількість таких ракет, росіяни використовують їх точково, перш за все, для політично мотивованих ударів, а не суто військових потреб.

Літаки

МіГ-31К

Одним із найвідоміших в Україні російських військових літаків є нібито звичайний, ще радянських часів, надзвуковий винищувач-перехоплювач МіГ-31. Точніше, його модифікована версія МіГ-31К. Кожного разу, коли цей літак піднімається у повітрі з одного із російських аеродромів, повітряну тривогу оголошують по всій Україні.

Причина такої реакції на літак, який не є стратегічним бомбардувальником (про них — далі), в тому, що буква К в індексі означає "Кинджал". Цей варіант МіГ-31 модифікований таким чином, аби нести і запускати гіперзвукову ракету Х-47М2. Саме тому ми усі чуємо сигнал тривоги, коли МіГ-31К просто злітає у повітря. Бо час від часу він таки завдає ударів по Україні своїми "аналоговнєтними" ракетами.

Ту-22МЗ

Але основними літаками, з яких ведеться обстріл території України уже майже два роки, є бомбардувальники стратегічної авіації. Перш за все, йдеться про Ту-22, точніше, модифікацію Ту-22МЗ.

Цей літак може нести як крилаті ракети Х-22, так і ФАБи — фугасні авіабомби. Саме тому Ту-22МЗ був одним із ключових чинників тотального руйнування Маріуполя. Втім, вони можуть запускати і "Кинджали", як у травні 2022 року в районі Одеської області.

Ту-95МС

Цей стратегічний бомбардувальник-ракетоносець є досить старою, але досі затребуваною російською армією технікою. Цей літак, який став одним із символів Холодної війни, був прийнятий на озброєння радянської армії ще 1956 року.

Але і досі окупанти використовують ці бомбардувальники під час масованих ударів по території України. Бо саме ці літаки найактивніше б’ють по території нашої держави наймасовішими російськими ракетами — Х-101 та Х-555.

Ту-160

А от стратегічний бомбардувальник Т-160 — це відносно нова радянська розробка. На відміну від Ту-95, ці літаки надійшли на озброєння ЗС СРСР 1987 року, тобто перед кінцем існування червоної "імперії зла".

Були вони і в українських Збройних силах. Але із 18 одиниць цієї військової техніки дев’ять було утилізовано в кінці 90-х – тодішня військова доктрина України не передбачала наявність стратегічної авіації в принципі. Вісім в обмін на природний газ отримала Росія. А один-єдиний український Ту-160 стоїть у Полтаві, в музеї дальної авіації.

Ці літаки можуть бити — і б’ють — по території України різними типами ракет. Як Х-101/Х-555, так і Х-22. Але їх використовують не так активно, як Ту-95МС — вважається, що старіші версії стратегічних бомбардувальників дешевші в експлуатації і надійніші під час бойових завдань. Втім, Ту-95МС у збройних сил Росії не так багато, а частина з них уже під час повномасштабної війни була знищена українськими дронами прямо на аеродромах, тож окупанти використовують і Ту-160.