Чем Россия обстреливает Украину сегодня: полный перечень вооружения

Российский самолет МиГ-31К. Фото: Википедия

На новогодние праздники российские оккупанты совершили несколько массированных ракетных атак по территории Украины. Чем именно россияне бьют по нашим городам, и какой стороной к этим ударам политика предыдущих украинских властей в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Ракеты

Х-101

Одной из самых главных ракет класса "воздух — земля", используемых российскими оккупационными войсками в войне против Украины, являются ракеты Х-101. Эти ракеты являются новым российским оружием, на вооружение российской армии они поступили только в 2013 году, поэтому можно предположить, что Кремль готовил их именно для войны в Украине. Хотя первые боевые применения Х-101 были зафиксированы во время операции российских войск на территории Сирии, где они воюют на стороне местного диктатора Башара Асада.

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А с марта 2022 оккупационный контингент вооруженных сил Российской Федерации активно использует ракеты Х-101 для ударов по разным объектам на территории Украины. Да, одним из первых под удар попал аэропорт в Виннице.

И во время двух новогодних массированных атак РФ — 29 декабря 2023 и 2 января 2024 — основной составляющей российского обстрела стали именно эти крылатые ракеты. Так, 29 декабря ПВО Вооруженных сил Украины сбили 87 из 90 ракет, а 2 января 59 из 70. Вообще эти ракеты являются одними из удобнейших целей для украинской армии, некоторые экземпляры Х-101 сбивали даже стрелковым оружием.

Х-55/Х-555

Другая крылатая ракета российской армии, Х-55 (в новейшей модификации — Х-555), была создана еще во времена Советского Союза. Впрочем, разработки и выпуск этих боеприпасов продолжались и после 1991 года, особенно во времена президентства Владимира Путина.

Поскольку эти ракеты являются наследием советских времен, вполне логично, что часть арсенала Х-55 была расположена и на территории Украины. Но в 1999 году, при президентстве Леонида Кучмы, Украина передала России 575 единиц ракет Х-55 и Х-55СМ. Это была своеобразная оплата за природный газ, который Украина получала от Российской Федерации.

Можно сказать, что сейчас, когда эти ракеты прилетают в украинские города, мы расплачиваемся за свою безрассудность и отсутствие стратегического мышления у предыдущих поколений политических элит.

Х-22

Эти ракеты являются аэробалистическим, противокорабельным оружием. Но российские войска используют их против наземных целей на территории Украины. Кстати, и такие ракеты Украина передала в свое время, в 2000 году, за долги России. Всего россияне получили 386 таких ракет.

Использование таких ракет для ударов по объектам в украинских городах было свидетельством того, что запасы основных основных крылатых ракет — Х-101 и Х-55/Х-555 — подошли к концу. Впрочем, в отличие от Х-22, их россияне продолжают выпускать. Поэтому в определенных моментах оккупанты использовали противокорабельные боеприпасы.

Кинжал

Это оружие является самым грозным в арсенале российских войск. Х-47М2 "Кинжал" — это гиперзвуковые аэробалитические ракеты, скорость которых может достигать 10 Махов (свыше 3 км/с) и даже выше. Впервые об этих ракетах российский диктатор Владимир Путин заявил только в 2018 году.

Тогда российские военные и политические пропагандисты заявили, что против этих ракет в мире нет никакого противодействия. Проще говоря, сбить их якобы невозможно никакими средствами противовоздушной обороны. По крайней мере так считалось до начала активного использования россиянами этого оружия.

Но после того, как на вооружении украинского ПВО оказались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot — миф о том, что Х-47 "аналогов нет", потерпел полный крах. Украинская противовоздушная оборона сбивала и сбивает все "Кинжалы", прилетавшие во время массированных ракетных ударов в Киев. Поэтому, а также из-за небольшого количества таких ракет, россияне используют их точечно, прежде всего, для политически мотивированных ударов, а не сугубо военных нужд.

Самолеты

МиГ-31К

Одним из самых известных в Украине российских военных самолетов является якобы обычный, еще в советское время, сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Вернее, его модифицированная версия МиГ-31К. Каждый раз, когда этот самолет поднимается по воздуху с одного из российских аэродромов, воздушную тревогу объявляют по всей Украине.

Причина такой реакции на самолет, не являющийся стратегическим бомбардировщиком (о них — дальше), в том, что буква К в индексе означает "Кинжал". Этот вариант МиГ-31 модифицирован таким образом, чтобы нести и запускать гиперзвуковую ракету Х-47М2. Именно поэтому мы слышим сигнал тревоги, когда МиГ-31К просто взлетает в воздух. Потому что время от времени он наносит удары по Украине своими "аналоговнетными" ракетами.

Ту-22МЗ

Но основными самолетами, с которых ведется обстрел территории Украины уже почти два года, бомбардировщики стратегической авиации. Прежде всего, речь идет о Ту-22, вернее, модификации Ту-22МЗ.

Этот самолет может нести как крылатые ракеты Х-22, так и ФАБы — фугасные авиабомбы. Именно поэтому Ту-22МЗ являлся одним из ключевых факторов тотального разрушения Мариуполя. Впрочем, они могут запускать и "Кинжалы", как в мае 2022 года в районе Одесской области.

Ту-95МС

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец достаточно старой, но до сих пор востребованной российской армией техникой. Этот самолет, ставший одним из символов Холодной войны, был принят на вооружение советской армии еще в 1956 году.

Но до сих пор оккупанты используют эти бомбардировщики во время массированных ударов по территории Украины. Ведь именно эти самолеты наиболее активно бьют по территории нашего государства самыми массовыми российскими ракетами — Х-101 и Х-555.

Ту-160

А вот стратегический бомбардировщик Т-160 — это относительно новая советская разработка. В отличие от Ту-95, эти самолеты поступили на вооружение ВС СССР в 1987 году, то есть перед концом существования красной "империи зла".

Были они и в украинских Вооруженных силах. Но из 18 единиц этой военной техники девять были утилизированы в конце 90-х — тогдашняя военная доктрина Украины не предполагала наличие стратегической авиации в принципе. Восемь в обмен на газ получила Россия. А один-единственный украинский Ту-160 стоит в Полтаве, в музее дальней авиации.

Эти самолеты могут бить — и бьют — по территории Украины разными типами ракет. Как Х-101/Х-555, так и Х-22. Но их используют не так активно, как Ту-95МС — считается, что более старые версии стратегических бомбардировщиков дешевле в эксплуатации и более надежны во время боевых задач. Впрочем, Ту-95МС у вооруженных сил России не так много, а часть из них уже во время полномасштабной войны была уничтожена украинскими дронами прямо на аэродромах, так что оккупанты используют и Ту-160.