В ISW розповіли, де намагаються наступати росіяни
Російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Де намагаються наступати росіяни
Нещодавно російські оглядачі стверджували, що армія РФ просунулася на північний схід від Бахмута 3 січня, однак аналітики підмітили, що підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Водночас в РФ кажуть, що російські війська відновили атаки на північно-східному та східному флангах Веселого (приблизно 18 км на північний схід від Бахмута) і опублікували карту, на якій стверджується, що російські війська просунулися в цих районах. Наразі ця інформація не підтверджена.
"Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що російські війська, ймовірно частини 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), просунулися на північ від дороги Бахмут — Хромове між Богданівкою та Хромовим", — йдеться у звіті.
Також кілька російських мілблогерів заявили, що 3 січня окупанти просунулися на північний захід від Бахмута в лісових районах.
Водночас Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що біля Богданівки тривають інтенсивні бої біля, а російські війська намагаються просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута).
Крім того, росіяни стверджують, що вони просунулися і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, але ISW не спостерігає візуального підтвердження російських досягнень у цьому районі.
Нагадаємо, вчора Сирський розповів, на яких напрямках найбільше намагаються наступати окупанти.
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