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В ISW розповіли, де намагаються наступати росіяни

4 січня 2024 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли, де намагаються наступати росіяни
Російські військові слухають накази. Фото: роЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Де намагаються наступати росіяни

Нещодавно російські оглядачі стверджували, що армія РФ просунулася на північний схід від Бахмута 3 січня, однак аналітики підмітили, що підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Водночас в РФ кажуть, що російські війська відновили атаки на північно-східному та східному флангах Веселого (приблизно 18 км на північний схід від Бахмута) і опублікували карту, на якій стверджується, що російські війська просунулися в цих районах. Наразі ця інформація не підтверджена. 

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Карта бойових дій. Фото: ISW

"Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що російські війська, ймовірно частини 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), просунулися на північ від дороги Бахмут — Хромове між Богданівкою та Хромовим", — йдеться у звіті. 

Також кілька російських мілблогерів заявили, що 3 січня окупанти просунулися на північний захід від Бахмута в лісових районах.

Водночас Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що біля Богданівки тривають інтенсивні бої біля, а російські війська намагаються просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута).

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Карта бойових дій. Фото: ISW

Крім того, росіяни стверджують, що вони просунулися і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, але ISW не спостерігає візуального підтвердження російських досягнень у цьому районі.

Нагадаємо, вчора Сирський розповів, на яких напрямках найбільше намагаються наступати окупанти. 

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