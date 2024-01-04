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В ISW рассказали, где пытаются наступать россияне

4 января 2024 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали, где пытаются наступать россияне
Российские военные слушают приказы. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные добились успеха в западной части Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Где пытаются наступать россияне

Недавно российские обозреватели утверждали, что армия РФ продвинулась северо-восточнее Бахмута 3 января, однако аналитики подметили, что подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. В то же время в РФ говорят, что российские войска возобновили атаки на северо-восточном и восточном флангах Веселого (около 18 км северо-восточнее Бахмута) и опубликовали карту, на которой утверждается, что российские войска продвинулись в этих районах. Пока эта информация не подтверждена.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

"Российские войска недавно подтвердили наступление северо-западнее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что российские войска, вероятно части 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), продвинулись к северу от дороги Бахмут — Хромово между Богдановкой и Хромовым", — говорится в отчете.

Также несколько российских милблогеров заявили, что 3 января оккупанты продвинулись к северо-западу от Бахмута в лесных районах.

В то же время командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что возле Богдановки продолжаются интенсивные бои, а российские войска пытаются продвинуться к Часовому Яру (к западу от Бахмута).

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Кроме того, россияне утверждают, что они продвинулись и юго-западнее Бахмута в районе Клещеевки и Курдюмовки, но ISW не наблюдает визуального подтверждения российских достижений в этом районе.

Напомним, вчера Сырский рассказал, на каких направлениях больше всего пытаются наступать оккупанты.

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