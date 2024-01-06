РФ втратила перевагу у повітрі на південному фронті — розвідка Британії назвала причину

Російська авіація. Фото: Міноборони РФ

Росія не може переважати у повітрі, через що її постійні операції на фронті в Україні підриваються. За інформацією британської розвідки, ЗСУ збили три бойові літаки Су-34 РФ на півдні під час того, як тактична авіація противника відігравала головну роль.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

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Потужний удар по авіації РФ

Зазначається, що ворог з активністю використовував свої винищувачі, аби атакувати український плацдарм на лівому березі Дніпра, що на Херсонщині.

Проте після того, як українські війська завдали потужного удару по російській авіації, то окупанти майже повністю зупинили свої пілотовані операції на південному фронті до кінця грудня 2023 року.

Провалення планів Росії на фронті

За словами британських розвідників, це могло призвести до того, що 18 загальновійськова армія Сухопутних військ РФ провалила спробу окупувати звільнену ЗСУ територію.

"Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", — зазначають у повідомленні.

Що відомо про знищення ворожих винищувачів

Нагадаємо, українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію та заявив, що це успішна операція Сил оборони України.

Також в ISW заявили, що після втрати трьох літаків Су-34 Росія знизила темпи своїх операцій на лівому березі Херсонської області. Також росіяни підвели далекобійну артилерію ближче до берега Дніпра, аби не ризикувати своєю авіацією.