РФ потеряла преимущество в воздухе на южном фронте — разведка Британии назвала причину

Российская авиация. Фото: Минобороны РФ

Россия не может преобладать в воздухе, поэтому ее постоянные операции на фронте в Украине подрываются. По информации британской разведки, ВСУ сбили три боевых самолета Су-34 РФ на юге во время того, как тактическая авиация противника играла главную роль.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

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Мощный удар по авиации РФ

Отмечается, что враг с активностью использовал свои истребители, чтобы атаковать украинский плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Однако после того, как украинские войска нанесли мощный удар по российской авиации, оккупанты почти полностью остановили свои пилотируемые операции на южном фронте до конца декабря 2023 года.

Провал планов России на фронте

По словам британских разведчиков, это могло привести к тому, что 18 общевойсковая армия Сухопутных войск РФ провалила попытку оккупировать освобожденную ВСУ территорию.

"В последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбития самолетов. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции", — отмечается в сообщении.

Что известно об уничтожении вражеских истребителей

Напомним, украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самих летательных аппаратов.

Впоследствии представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил эту информацию и заявил, что это успешная операция Сил обороны Украины.

Также в ISW заявили, что после потери трех самолетов Су-34 Россия снизила темпы своих операций на левом берегу Херсонской области. Также россияне подвели дальнобойную артиллерию ближе к берегу Днепра, чтобы не рисковать своей авиацией.