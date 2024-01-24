Допомога Україні - Німеччина вперше передасть Україні вертольоти

Sea King Mk41. Фото: Tagesschau.de.

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.

Про це повідомляє Tagesschau.de.

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"Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти комплектуючих та запасних частин, а також навчання для них", — йдеться у повідомленні.

Гелікоптери будуть поставлені із запасів Бундесверу.

"Sea King Mk41 — це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів. Це перша німецька поставка такого роду", — додав Пісторіус.

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