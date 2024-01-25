Бундесвер готовит новый план обороны Германии на случай войны
Впервые с окончания холодной войны Бундесвер решил разработать новый комплексный оперативный план обороны Германии. В нем будут учтены уроки полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины.
Об этом сообщил территориальный командующий Бундесвером генерал-лейтенант Андре Бодеман в интервью DPA, передает DW.
Для чего создают новый план
Отмечается, что план обороны Германии на случай войны имеет отметку "совершенно секретно", содержит сотни страниц и будет готов к концу марта.
По словам Бодемана, он в первую очередь направлен на сдерживание вероятной агрессии.
"Это означает, что я не ожидаю танковой битвы на поле боя в северной Германии и, надеюсь, никаких высадок российского десанта не будет. Но нашей критической инфраструктуре — портам, мостам, энергетическим предприятиям - конечно же, угрожают диверсии, в том числе и, возможно, спецслужбами, которые проникли (в страну. — Ред.) и пытаются ее повредить", — подчеркнул немецкий генерал-лейтенант.
Главными угрозами, предусмотренными в новом плане, будут упомянутые:
- фейки и дезинформация, направленные на изменение решений власти, общественное мнение и СМИ;
- кибератаки;
- целевая вербовка;
- диверсии.
Сдерживание вероятной агрессии
Бодеман отметил, что план основывается на опыте полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно, если Россия начнет войну против НАТО, то часть сил Германии будет переброшена на восточный фланг, поэтому они не смогут защищать саму страну.
В конце концов, в ФРГ предусматривают более активное привлечение мирных жителей и компаний к обороне из-за уменьшения количества Бундесвера на протяжении последних десятилетий. К примеру, армия будет заключать договоры с гражданскими компаниями о предоставлении услуг.
"Этот план обороны прежде всего направлен на сдерживание. Мы делаем что-то, чтобы вообще предотвратить появление конфликта или войны", — заверил он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на НАТО. Он считает, что пока нет прямой угрозы. Особенно если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности.
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