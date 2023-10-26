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Через атаку ворога у більшості областей України лунає повітряна тривога

26 жовтня 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога 26 жовтня: ворожа загроза
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У кількох областях України 26 жовтня, близько опівночі у кількох областях країни оголошена повітряна тривога. Зокрема, небезпека оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Росія запустила по Україні безпілотники та ракети.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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У Повітряних Силах України повідомили про загрозу атаки безпілотників. Також існує загроза балістики.

Повітряна тривога 26 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

"Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька – загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог 26 жовтня
Карта повітряних тривог на зараз 26 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо,  вночі 26 жовтня українські території не зазнавали повітряних атак з боку Росії, у тому числі за допомогою бойових безпілотників. Головною причиною цього стали несприятливі погодні умови.

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