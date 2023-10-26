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Из-за атаки врага в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога

26 октября 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога 27 октября: враждебная угроза
Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких областях Украины 26 октября около полуночи в нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. В частности, опасность объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Россия запустила по Украине беспилотники и ракеты

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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В воздушных силах Украины сообщили об угрозе атаки беспилотников. Также существует угроза баллистики.

Воздушная тревога 26 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

"Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог 26 октября
Карта воздушных тревог сейчас 26 октября. Фото: скриншот

Напомним, ночью 26 октября украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

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