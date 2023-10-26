Воздушная тревога 27 октября: враждебная угроза

Из-за атаки врага в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога
В нескольких областях Украины 26 октября около полуночи в нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. В частности, опасность объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Россия запустила по Украине беспилотники и ракеты
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога 26 октября: карта тревог
В воздушных силах Украины сообщили об угрозе атаки беспилотников. Также существует угроза баллистики.
"Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 26 октября украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.
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