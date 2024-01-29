Чергова повітряна тривога — по яких областях ворог може вдарити ракетою

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, лунає в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в цих областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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