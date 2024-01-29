Чергова повітряна тривога — по яких областях ворог може вдарити ракетою
29 січня 2024 03:22
оновлено: 03:28
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, лунає в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там оголосили ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Таким чином в цих областях оголосили повітряну тривогу.
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