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Очередная воздушная тревога — по каким областям враг может ударить ракетой

29 января 2024 03:22
обновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По каким областям враг может ударить ракетой сейчас 29 января — очередная воздушная тревога
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, раздается в Днепропетровской и Запорожской областях. Там была объявлена ракетная опасность. Ранее также была тревога в Украине, закончившаяся около 01:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Очередная воздушная тревога сейчас 29 января

Украинские военные информируют об угрозе ракетного удара в Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в этих областях объявили воздушную тревогу.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:44. Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что воздушная тревога в Украине, которая началась еще вечером 28 января, длилась более трех часов. Опасность охватила Николаевскую и Херсонскую области, где предупреждали о ракетной опасности. Также тревога была объявлена на западе, который находился под атакой вражеских БпЛА.

Также мы сообщали, что в Ровенской области 29 января раздавались взрывы около полуночи. Враг атаковал западные области беспилотниками.

Запорожская область
Днепропетровская область
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війна
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