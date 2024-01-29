По каким областям враг может ударить ракетой сейчас 29 января — очередная воздушная тревога

Очередная воздушная тревога — по каким областям враг может ударить ракетой
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, раздается в Днепропетровской и Запорожской областях. Там была объявлена ракетная опасность. Ранее также была тревога в Украине, закончившаяся около 01:00.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Очередная воздушная тревога сейчас 29 января
Украинские военные информируют об угрозе ракетного удара в Днепропетровской и Запорожской областях.
Таким образом, в этих областях объявили воздушную тревогу.
Обновлено 03:44. Воздушные силы объявили об отбое угрозы.
Напомним, что воздушная тревога в Украине, которая началась еще вечером 28 января, длилась более трех часов. Опасность охватила Николаевскую и Херсонскую области, где предупреждали о ракетной опасности. Также тревога была объявлена на западе, который находился под атакой вражеских БпЛА.
Также мы сообщали, что в Ровенской области 29 января раздавались взрывы около полуночи. Враг атаковал западные области беспилотниками.
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