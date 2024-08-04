Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня — атака "шахедами"

Чергова російська атака на Україну — повітряна тривога охопила половину території
4 серпня 2024 23:07
оновлено: 23:15
Ударні безпілотники в повітрі. Фото: depositphotos
Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня поширилась на північні, центральні, східні та південні області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські захисники виявили БпЛА, які летять:
- із Херсонської області — на Миколаївську;
- у Полтавській області — на Кременчук;
- на сході Дніпропетровської області — на Харківську.
Таким чином повітряну тривогу оголосили в таких областях:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
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