Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня — атака "шахедами"

Ударні безпілотники в повітрі. Фото: depositphotos

Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня поширилась на північні, центральні, східні та південні області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські захисники виявили БпЛА, які летять:

із Херсонської області — на Миколаївську;

у Полтавській області — на Кременчук;

на сході Дніпропетровської області — на Харківську.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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