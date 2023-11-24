Чи готова Україна розсекретити втрати ЗСУ — Арахамія розповів про дискусію в Раді

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео

У Верховній Раді України триває дискусія стосовно того, чи потрібно розкривати дані про втрати серед українських військових на фронті. Деякі з депутатів вважають, що на другому році війни громадяни мають знати, скільки військовослужбовців загинуло.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Дискусії, які вийдуть у суспільство

Одна з дискусій в Україні стосується засекречених втрат серед особового складу ЗСУ. Деякі депутати зокрема, прагнуть того, аби на другому році повномасштабного вторгнення українці знали про втрати серед воїнів. За словами Арахамії, в комітеті нацбезпеки знають про деякі виклики, про які зараз ніхто не говорить, і дискусії стосовно цього будуть в суспільстві.

"У нас є великі виклики у країні, про які ніхто зараз не каже, бо це непопулярно. Наприклад, я в комітеті нацбезпеки та оборони, у нас у закритому режимі ми викликаємо Генеральний штаб... чуємо інформацію. Є декілька дискусій у комітеті, які рано чи пізно будуть виходити в суспільство", — сказав Арахамія.

Дискусія щодо розкриття даних про втрати ЗСУ

Він зазначив, що однією з головних дискусій є засекреченість втрат, проте сам нардеп не впевнений, чи потрібно зараз розсекречувати усі відомості.

"Є наші колеги, які кажуть: ми вважаємо, що треба розсекречувати, тому що два роки війна, громадяни України, які гинуть, мають знати, скільки таких громадян... Це Генеральний штаб засекречує і розсекречує, але я не знаю, що правильно, чесно кажучи. Але дискусія така є", — вказав депутат.

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed-136/131, проте всі ці дрони були успішно знищені. Водночас в окупованому Маріуполі російські військові, раніше засуджені за різні злочини, вбили свого командира через його погрози та знущання.

Також ми писали, що Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні. Він порушив питання необхідності розуміння того, як уряд планує підтримувати військові сили нації, і розробити план мобілізації на наступний рік.