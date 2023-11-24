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Готова ли Украина рассекретить потери ВСУ — Арахамия рассказал о дискуссии в Раде

24 ноября 2023 22:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Готова ли Украина рассекретить потери ВСУ — Арахамия рассказал о дискуссии в Раде
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Верховной Раде Украины продолжается дискуссия о том, нужно ли раскрывать данные о потерях среди украинских военных на фронте. Некоторые депутаты считают, что на втором году войны граждане должны знать, сколько военнослужащих погибло.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Дискуссии, которые выйдут в общество

Одна из дискуссий в Украине касается засекреченных потерь среди личного состава ВСУ. Некоторые депутаты, в частности, стремятся к тому, чтобы на втором году полномасштабного вторжения украинцы знали о потерях среди воинов. По словам Арахамии, в комитете нацбезопасности знают о некоторых вызовах, о которых сейчас никто не говорит, и дискуссии по этому поводу будут в обществе.

"У нас есть большие вызовы в стране, о которых никто сейчас не говорит, потому что это непопулярно. Например, я в комитете нацбезопасности и обороны, у нас в закрытом режиме мы вызываем Генеральный штаб... слышим информацию. Есть несколько дискуссий в комитете, которые рано или поздно будут выходить в общество", — сказал Арахамия.

Дискуссия по раскрытию данных о потерях ВСУ

Он отметил, что одной из главных дискуссий является засекреченность потерь, однако сам нардеп не уверен, нужно ли сейчас рассекречивать все сведения.

"Есть наши коллеги, которые говорят: мы считаем, что надо рассекречивать, потому что два года война, гибнущие граждане Украины должны знать, сколько таких граждан... Это Генеральный штаб засекречивает и рассекречивает, но я не знаю, что правильно, честно говоря. Но дискуссия такая есть", — указал депутат.

Напомним, в ночь на 24 ноября оккупанты совершили атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа Shahed-136/131, однако все эти дроны были успешно уничтожены. В то же время в оккупированном Мариуполе российские военные, ранее судимые за различные преступления, убили своего командира из-за его угроз и издевательств.

Также мы писали, что член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия выразил обеспокоенность отсутствием четко определенной стратегии мобилизации в Украине. Он поднял вопрос о необходимости понимания того, как правительство планирует поддерживать военные силы нации, и разработать план мобилизации на следующий год.

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