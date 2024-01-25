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Чи готова Україна до роботи F-16 — пояснення Повітряних сил

25 січня 2024 11:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи готова Україна до роботи F-16 — пояснення Повітряних сил
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Союзники готові передати Україні винищувачі F-16. Втім, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема пілоти та інфраструктура.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Чи готові F-16 працювати в Україні

"Ми бачимо різні прогнози від експертів та різних країн. Має бути все готове", — говорить він.

За словами спікера, для ефективного використання винищувачів F-16 необхідно переконатися, що все готове для їх прийому. Це включає підготовку пілотів, відповідну інфраструктуру і кваліфікованих інженерів.

На цей час підготовка ще не завершена, і саме тому країни-партнери не передають Україні ці літаки, які інакше просто будуть перебувати на території країни, не виконуючи своїх бойових функцій.

Як заявив представник Повітряних сил ЗСУ, багатоцільові літаки є складними авіаційними системами, що вимагають комплексного підходу до розгортання в Україні, інтеграції в збройні сили та використання в бойових умовах.

"Ну "вже передати", це для того, щоб вони у нас просто знаходилися. Це не той варіант, який підходить Україні. Нам потрібно, щоб вони працювали та били окупанта з повітря", — каже він.

Нагадаємо, що українські пілоти продовжують навчатись на американських винищувачах F-16 з інструкторами. Поки що вони вже літають на літаках.

Крім того, підготовка до першого повітряного удару бійців Збройних сил України із багатоцільових винищувачів F-16 триває за планом. У ній беруть участь пілоти та інженери. Готується інфраструктура.

ЗСУ
військова допомога
військова техніка
військові
літаки
винищувач
війна в Україні
F-16
Юрій Ігнат
Повітряні Сили ЗСУ

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