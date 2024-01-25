Готовы ли истребители F-16 к работе в Украине — объяснение Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в том числе пилоты и инфраструктура.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Готовы ли F-16 работать в Украине

"Мы видим разные прогнозы от экспертов и разных стран. Должно быть все готово", — говорит он.

По словам спикера, для эффективного использования истребителей F-16, необходимо удостовериться, что все готово для их приема. Это включает в себя подготовку пилотов, соответствующую инфраструктуру и квалифицированных инженеров.

На данный момент подготовка еще не завершена, и именно поэтому страны-партнеры не передают Украине эти самолеты, которые в противном случае просто будут находиться на территории страны, не выполняя свои боевые функции.

Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ, многоцелевые самолеты представляют собой сложные авиационные системы, требующие комплексного подхода к развертыванию в Украине, интеграции в вооруженные силы и использованию в боевых условиях.

"Ну "уже передать", — это для того, чтобы они у нас просто находились. Это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали и били оккупанта с воздуха", — говорит он.

Напомним, что украинские пилоты продолжают обучаться на американских истребителях F-16 с инструкторами. Пока они уже летают на самолетах.

Кроме того, подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. В ней участвуют пилоты и инженеры. Подготавливается инфраструктура.