Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Готовы ли истребители F-16 к работе в Украине — объяснение Воздушных сил arrow

Готовы ли истребители F-16 к работе в Украине — объяснение Воздушных сил

25 января 2024 11:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Готовы ли истребители F-16 к работе в Украине — объяснение Воздушных сил
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в том числе пилоты и инфраструктура.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Готовы ли F-16 работать в Украине

"Мы видим разные прогнозы от экспертов и разных стран. Должно быть все готово", — говорит он.

По словам спикера, для эффективного использования истребителей F-16, необходимо удостовериться, что все готово для их приема. Это включает в себя подготовку пилотов, соответствующую инфраструктуру и квалифицированных инженеров. 

На данный момент подготовка еще не завершена, и именно поэтому страны-партнеры не передают Украине эти самолеты, которые в противном случае просто будут находиться на территории страны, не выполняя свои боевые функции.

Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ, многоцелевые самолеты представляют собой сложные авиационные системы, требующие комплексного подхода к развертыванию в Украине, интеграции в вооруженные силы и использованию в боевых условиях. 

"Ну "уже передать", —  это для того, чтобы они у нас просто находились. Это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали и били оккупанта с воздуха", — говорит он.

Напомним, что украинские пилоты продолжают обучаться на американских истребителях F-16 с инструкторами. Пока они уже летают на самолетах.

Кроме того, подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. В ней участвуют пилоты и инженеры. Подготавливается инфраструктура.

ВСУ
военная помощь
военная техника
военные
самолеты
истребитель
война в Украине
F-16
Юрий Игнат
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме