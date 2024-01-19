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Перший повітряний удар F-16 в Україні — Кулеба розкрив деталі підготовки

19 січня 2024 03:06
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
F-16 в Україні — Кулеба розкрив деталі підготовки про перший повітряний удар
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron Geron
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Підготовка до першого повітряного удару бійців Збройних сил України з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом. У ній беруть участь пілоти та інженери. Підготовлюється інфраструктура.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Кулеба сказав, що всі країни, які пообіцяли надати Україні ці винищувачі, дотримуються взятих на себе зобов'язань.

"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти. Готуються інженери. Готується інфраструктура. Усі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань", — заявив глава МЗС.

За його словами, сама технологія винищувачів F-16, дуже складна — неможливо "просто пересісти з однієї машину в іншу".

Посадовець натякнув, що перші повітряні перемоги із застосування F-16 будть вже незабаром.

"Змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому, процес триває. Він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, що у цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", — наголосив він.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони. За його словами, це повинно відбуватися не лише за допомогою F-16.

Дмитро Кулеба
винищувач
війна в Україні
F-16

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