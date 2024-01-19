F-16 в Украине — Кулеба раскрыл детали подготовки о первом воздушном ударе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron Geron

Подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. В ней участвуют пилоты и инженеры. Подготавливается инфраструктура.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Как проходит подготовка к использованию истребителей F-16 в Украине

Кулеба сказал, что все страны, пообещавшие предоставить Украине эти истребители, придерживаются взятых на себя обязательств.

"Подготовка к первому воздушному удару, который совершат F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, пообещавшие предоставить F-16, придерживаются своих обязательств", — заявил глава МИД.

По его словам, сама технология истребителей F-16 очень сложна — невозможно "просто пересесть из одной машину в другую".

Чиновник намекнул, что первые воздушные победы по применению F-16 будут уже вскоре.

"Изменяется даже концепция управления воздушным боем. Поэтому, процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более-менее по плану. И я думаю, что в этом году у нас будут первые воздушные победы F-16 в Украине", — подчеркнул он.

Напомним, командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского относительно усиления возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны. По его словам, это должно происходить не только с помощью F-16.