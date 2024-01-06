Данія передасть Україні літаки F-16 пізніше, ніж планувалося — деталі

Винищувач F-16. Фото: Reuters

Представник міноборони Данії заявив, що передача Україні винищувачів F-16 затримується. Очікується, що її здійснять в термін на пів року пізніше, аніж планували.

Про це пише Berlingske.

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За його словами, шість літаків будуть передані Києву не раніше другого кварталу цього року.

Відомо, що влітку прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен повідомляла про плани передати Україні 19 винищувачів вже на початку 2024 року.

Однак причиною затримки постачання стало те, що деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконано. Це стосується, наприклад, підготовки українських пілотів.

Так, наразі шість із них стажуються в Данії, а графік навчання залежить від таких факторів, як постачання та погодні умови.

Крім того, необхідно підготувати й механіків та інший наземний персонал, налагодити ланцюжки постачання боєприпасів і запчастин та підготувати аеродроми.

Нагадаємо, що українські пілоти продовжують навчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки. Вони можуть успішно завершити тренування до кінця 2024 року.

Крім того, Бельгія услід за Данією відправить до Норвегії два винищувачі F-16 для підготовки українських пілотів. Крім того, туди направляться ще близько 50 бельгійських інструкторів.