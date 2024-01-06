Дания передаст Украине самолеты F-16 позже, чем планировалось — детали

Истребитель F-16. Фото: Reuters

Представитель минобороны Дании заявил, что передача Украине истребителей F-16 задерживается. Ожидается, что она будет осуществлена в срок на полгода позже запланированного.

Об этом пишет Berlingske.

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По его словам, шесть самолетов будут переданы Киеву не раньше второго квартала этого года.

Известно, что летом премьер-министр Мэтте Фредериксен сообщала о планах передать Украине 19 истребителей уже в начале 2024 года.

Однако причиной задержки снабжения стало то, что некоторые условия для боевого применения F-16 пока не выполнены. Это касается, например, подготовки украинских пилотов.

Так, в настоящее время шесть из них стажируются в Дании, а график обучения зависит от таких факторов, как поставки и погодные условия.

Кроме того, необходимо подготовить механиков и другой наземный персонал, наладить цепочки поставок боеприпасов и запчастей и подготовить аэродромы.

Напомним, что украинские пилоты продолжат обучение на F-16 в Соединенных Штатах Америки. Они могут успешно завершить тренировки до конца 2024 года.

Кроме того, Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских инструкторов.