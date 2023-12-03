Чи готові ЗСУ до масованих дронових атак узимку
Українські захисники в останні дні завдали кількох дошкульних ударів по російських об’єктах, пов’язаних із дронами. Це означає, що ЗСУ готові до боротьби із зимовою дроновою війною Росії.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Україна грає на випередження
За словами Дмитра Снєгирьова, попри усі намагання росіян, українська армія уже зрозуміла майбутній план окупаційних військ — і завдала кількох показових і дуже дошкульних ударів по базах російських дронів, як у Брянську, так і на лівобережжі Херсонщини.
Це має означати, що ЗСУ вирішили працювати на випередження, не чекаючи, коли безпілотники полетять на мирні українські міста.
"Зараз ударів завдають по об’єктах, пов’язаних із виробництвом і зберіганням безпілотників", — наголосив експерт.
ЗСУ успішно атакують ворога
Тож, підкреслив Дмитро Снєгирьов, можна сказати, що Сили оборони України уже знайшли слабкі місця в цій ланці російської армії.
"І географія ударів по цих об’єктах це яскраво засвідчила", — резюмував військовий експерт.
Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 листопада сили ППО України знищили понад 70 дронів, які атакували столицю.
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