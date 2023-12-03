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Чи готові ЗСУ до масованих дронових атак узимку

3 грудня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи готові ЗСУ до масованих дронових атак узимку
Український військовий запускає дрон. Фото: Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські захисники в останні дні завдали кількох дошкульних ударів по російських об’єктах, пов’язаних із дронами. Це означає, що ЗСУ готові до боротьби із зимовою дроновою війною Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Україна грає на випередження

За словами Дмитра Снєгирьова, попри усі намагання росіян, українська армія уже зрозуміла майбутній план окупаційних військ — і завдала кількох показових і дуже дошкульних ударів по базах російських дронів, як у Брянську, так і на лівобережжі Херсонщини.

Це має означати, що ЗСУ вирішили працювати на випередження, не чекаючи, коли безпілотники полетять на мирні українські міста.

"Зараз ударів завдають по об’єктах, пов’язаних із виробництвом і зберіганням безпілотників", — наголосив експерт.

ЗСУ успішно атакують ворога

Тож, підкреслив Дмитро Снєгирьов, можна сказати, що Сили оборони України уже знайшли слабкі місця в цій ланці російської армії.

"І географія ударів по цих об’єктах це яскраво засвідчила", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 листопада сили ППО України знищили понад 70 дронів, які атакували столицю.

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