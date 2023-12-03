Готовы ли ВСУ к массированным дроновым атакам зимой
Украинские защитники в последние дни нанесли несколько чувствительных ударов по российским объектам, связанным с дронами. Это означает, что ВСУ готовы к борьбе с зимней дроновой войной России.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Украина играет на опережение
По словам Дмитрия Снегирева, вопреки всем стараниям россиян, украинская армия уже поняла будущий план оккупационных войск — и нанесла несколько показательных и очень чувствительных ударов по базам российских дронов, как в Брянске, так и на левобережье Херсонщины.
Это должно значит, что ВСУ решили работать на опережение, не дожидаясь, когда беспилотники улетят на мирные украинские города.
"Сейчас удары наносятся по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников", — подчеркнул эксперт.
ВСУ успешно атакуют врага
Так что, подчеркнул Дмитрий Снегирев, можно сказать, что Силы обороны Украины уже нашли слабые места в этом звене российской армии.
"И география ударов по этим объектам это ярко показала", — резюмировал военный эксперт.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы ПВО Украины уничтожили более 70 дронов, атаковавших столицу.
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