Готовы ли ВСУ к массированным дроновым атакам зимой

Украинский военный запускает дрон. Фото: Минобороны

Украинские защитники в последние дни нанесли несколько чувствительных ударов по российским объектам, связанным с дронами. Это означает, что ВСУ готовы к борьбе с зимней дроновой войной России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Украина играет на опережение

По словам Дмитрия Снегирева, вопреки всем стараниям россиян, украинская армия уже поняла будущий план оккупационных войск — и нанесла несколько показательных и очень чувствительных ударов по базам российских дронов, как в Брянске, так и на левобережье Херсонщины.

Это должно значит, что ВСУ решили работать на опережение, не дожидаясь, когда беспилотники улетят на мирные украинские города.

"Сейчас удары наносятся по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников", — подчеркнул эксперт.

ВСУ успешно атакуют врага

Так что, подчеркнул Дмитрий Снегирев, можно сказать, что Силы обороны Украины уже нашли слабые места в этом звене российской армии.

"И география ударов по этим объектам это ярко показала", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы ПВО Украины уничтожили более 70 дронов, атаковавших столицу.