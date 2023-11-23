Чи можна забрати дитину зі школи чи садочка під час тривоги — відповідь юристів

Діти навчаються в укриттях під час повітряної тривоги. Фото: twitter.com/ZelenskaUA

Тривалі повітряні тривоги призводять до того, що діти довгий час змушені сидіти в укритті, чекаючи відбою загрози. Часто батьки не можуть забрати свою дитину додому, оскільки законом не встановлено порядок дій у такому випадку, тому одні пишуть заяви, а інші змушені запастись терпінням та витримкою.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Чи законно забирати дитину додому під час тривоги

На сайті освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова зазначено, педагогічний працівник не має повноважень передавати дитину її батькам під час повітряної тривоги. Однак за словами адвокатки Марини Бекало, щодо цього питання немає встановлених законом вимог.

Вчителі мають дотримуватися вимог безпеки, встановлених державою, та діяти згідно з ними під час оголошення відповідної тривоги. А відповідно до Наказу МВС № 579 від 09.07.2018 р., вийти з укриття можна лише після відбою.

Своєю чергою, якщо педагогічний працівник порушить правила, то на нього чекає покарання в вигляді догани.

"Однак може статися і трагічна ситуація. Наприклад, якщо вчитель, порушивши правила безпеки, відпускає з укриття дитину до завершення повітряної тривоги, і дитина в цей час потрапляє в епіцентр вибуху, що призводить до тяжких наслідків у вигляді смерті або тілесних ушкоджень. У такому разі є підстави притягнути педагогічного працівника до відповідальності за ст. 137 Кримінального кодексу за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. А тому такі застереження освітнього омбудсмена є цілком обґрунтованими", — наголосила Бекало.

Як бути з дітьми під час затяжних повітряних тривог

Останнім часом повітряні тривоги стали довшими, деякі тривають по 5 годин. В цей час діти аж до відбою змушені сидіти в вузеньких укриттях, стикаючись із несприятливими умовами та ризиком інфекцій. Тому на думку юристки та психологині Лілії Орел, ці правила слід переглянути, адже йдеться про здоров'я дітей, переживання батьків та понаднормову працю вчителів, яка їм не оплачується.

"Є діти, які страждають на цукровий діабет, алергію, мають ментальні порушення, вони не витримують стільки годин в укритті. Тому ці алгоритми мають бути переглянуті. Або надано офіційну згоду на рівні державної влади: не просто рекомендуємо, а потім говоримо про те, що працівники закладів освіти несуть кримінальну відповідальність за те, що вони віддали дитину. Має бути чітка позиція, що так, це батьки вирішують, чи забиратимуть вони свою дитину", — зазначила Лілія Орел.

Вона пропонує, щоб батьки писали одноразові заяви на ім’я директора школи чи садочку, в яких вказували б, що беруть на себе відповідальність за те, що забирають дітей додому під час тривоги.

Яка думка батьків та вчителів

На нерозв'язане питання щодо того, чи можна забирати дітей під час тривоги, скаржаться в мережі як вчителі, так і батьки. За словами батьків, в одних школах треба писати заяву, в інших віддають дітей так, а в третіх навіть не спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Щобільше батьки також хвилюються через стан здоров'я своїх дітей, адже часто укриття сирі, холодні чи затісні, а під час великого скупчення малечі стають задушливими. Крім того, в укритті навіть може не бути туалету чи він є, але користуватися ним дітям не дозволяють.

Вчителі своєю чергою розповідають, що часто доводиться сидіти в укритті з кількома дітьми, навіть тоді, коли більшість позабирали батьки. Трапляються випадки, коли робочий час педагога давно закінчився, а повітряна тривога триває й ти змушений бути поруч із малечою, хоча директор чи завуч можуть спокійно піти додому, знаючи, що в укритті ще лишилися діти.

Нагадаємо, що в Повітряних силах визначилися, чи продовжать оголошувати тривогу через зліт МіГів.