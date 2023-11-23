Можно ли забрать ребенка из школы или садика во время тревоги — ответ юристов

Дети учатся в укрытиях во время воздушной тревоги. Фото: twitter.com/ZelenskaUA

Длительные воздушные тревоги приводят к тому, что дети долгое время вынуждены сидеть в укрытии, ожидая отбоя угрозы. Часто родители не могут забрать ребенка домой, поскольку законом не установлен порядок действий в таком случае, поэтому одни пишут заявления, а другие вынуждены запастись терпением и выдержкой.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Законно ли забирать ребенка домой во время тревоги

На сайте образовательного омбудсмена Украины Сергея Горбачева указано, что педагогический работник не имеет полномочий передавать ребенка его родителям во время воздушной тревоги. Однако, по словам адвоката Марины Бекало, по этому вопросу нет установленных законом требований.

Учителя должны соблюдать требования безопасности, установленные государством, и действовать в соответствии с ними при объявлении соответствующей тревоги. А согласно Приказу МВД № 579 от 09.07.2018 г. выйти из укрытия можно только после отбоя.

В свою очередь, если педагогический работник нарушит правила, то его ждет наказание в виде выговора.

"Однако может произойти и трагическая ситуация. Например, если учитель, нарушив правила безопасности, отпускает с укрытия ребенка до завершения воздушной тревоги, и ребенок в это время попадает в эпицентр взрыва, что приводит к тяжелым последствиям в виде смерти или телесных повреждений. В случае есть основания привлечь педагогического работника к ответственности по статье 137 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. А потому такие предостережения образовательного омбудсмена вполне обоснованы", — подчеркнула Бекало.

Как быть с детьми во время затяжных воздушных тревог

В последнее время воздушные тревоги стали длиннее, некоторые продолжаются по 5 часов. В это время дети, вплоть до отбоя, вынуждены сидеть в узких укрытиях, сталкиваясь с неблагоприятными условиями и риском инфекций. Поэтому по мнению юриста и психолога Лилии Орел, эти правила следует пересмотреть, ведь речь идет о здоровье детей, переживаниях родителей и сверхурочной работе учителей, которая им не оплачивается.

"Есть дети, страдающие сахарным диабетом, аллергией, имеют ментальные нарушения, они не выдерживают столько часов в укрытии. Поэтому эти алгоритмы должны быть пересмотрены. Или предоставлено официальное согласие на уровне государственной власти: не просто рекомендуем, а затем говорим о том, что работники учебных заведений несут уголовную ответственность за то, что они отдали ребенка. Должна быть четкая позиция, что да, это родители решают, будут ли они забирать своего ребенка", — отметила Лилия Орел.

Она предлагает, чтобы родители писали одноразовые заявления на имя директора школы или садика, в которых указывали бы, что берут на себя ответственность за то, что забирают детей домой во время тревоги.

Каково мнение родителей и учителей

На нерешенный вопрос, можно ли забирать детей во время тревоги, жалуются в сети как учителя, так и родители. По словам родителей, в одних школах нужно писать заявление, в других отдают детей так, а в третьих даже не спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Более того родители также волнуются из-за состояния здоровья своих детей, ведь часто укрытия сырые, холодные или тесные, а во время большого скопления ребят становятся удушливыми. Кроме того, в укрытии даже может не быть туалет или он есть, но пользоваться им детям не позволяют.

Учителя в свою очередь рассказывают, что часто приходится сидеть в укрытии с несколькими детьми, даже когда большинство забрали родители. Бывают случаи, когда рабочее время педагога давно закончилось, а воздушная тревога продолжается и ты вынужден быть рядом с ребятами, хотя директор или завуч могут спокойно уйти домой, зная, что в укрытии еще остались дети.

Напомним, что в Воздушных силах определились, продолжат ли объявлять тревогу из-за взлета МиГов.