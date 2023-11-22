У Повітряних силах визначилися, чи продовжать оголошувати тривогу через зліт МіГів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: PAP

Система оповіщення населення України про повітряну загрозу не зміниться. Повітряні сили й надалі будуть оголошувати тривогу за умови зльоту МіГів.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За інформацією Юрія Ігната, попри звернення Президента України Володимира Зеленського, Повітряні сили не будуть змінювати систему оповіщення повітряних тривог в України. Тобто, оголошення повітряної тривоги розпочинатиметься, як і раніше, за умови зльоту ворожих МіГів, пуску ударних БпЛА, ракетних атак і тактичної авіації чи РСЗВ.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту — це буде ухвалено на вищому рівні", — зазначив Ігнат.

Речник також додав, що у ЗСУ часто немає жодної інформації про МіГ, який піднявся в небо. Тому Повітряні сили "не мають права ризикувати". Лише деколи у військових є вся інформація про ворожий винищувач чи він злетів у повітря з ракетою, чи без неї.

Нагадаємо, Президенту України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну завдання. Вони мають знайти рішення, щоб вильоти МіГ-31 із "Кинджалами" не зупиняли Україну на години.

В Ірані представили нові модифіковані дрони-камікадзе Shahed. Тепер ці безпілотники є складнішими для виявлення радарів ППО. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.