Зеленський доручив знайти рішення, аби зліт ворожих МіГ-31 не паралізував Україну

Президент україни Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент україни Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну завдання. Вони мають знайти рішення, щоб вильоти МІГ-31 із "Кинджалами" не зупиняли Україну на години.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Заленський пропнує вирішити проблему із зльотом носіїв "Кинджалів". За його словами, потрібно вирішити питання із тим, щоб вони не "паралізували країну на декілька годин".

У планах Зеленського реалізація поточних контрактів з іноземними партнерами щодо надання військової допомоги.

"Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", —додав президент.

Доповіді українських міністрів про потреби України

Також він зазначив, що міністр оборони Рустем Умєров у своїй великій доповіді зазначив про потреби ЗСУ. Серед них техніка, ракети, боєприпаси та обладнання для послуг. Все це необхідно для майбутньої деокупації українських територій.

Міністр стратегпрому Камишін заявив про нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. Він також розповів про стан на зараз та перспективи багаторічної ракетної програми, що була ухвалена у 2021 році.

Нагадаємо, вночі, 16 листопада, Повітряними силами було збито 16 дронів "Шахед". Президент України Володимир Зеленський подякував усім захисникам неба, а також іншим підрозділам ЗСУ.