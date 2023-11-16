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Зеленський розповів скільки Шахедів збито за ніч та подякував ЗСУ — вечірнє звернення президента

16 листопада 2023 19:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський розповів скільки Шахедів збито за ніч та подякував ЗСУ — вечірнє звернення президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Володимира Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні вночі, 16 листопада Повітряними силами було збито 16 дронів "Шахедів". Президент України Володимиор Зеленський подякував усім захисникам неба, а також іншим підрозділам ЗСУ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Подяка ЗСУ та міжнародним партнерам від Зеленського

Зеленський відзначив бійців ЗСУ, які щодня боронять Україну. Він зазначив, що саме вони роблять результати для держави. Вони рятують людей, міста та українську інфраструктуру.

"Хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які щоночі й щодня на бойовому чергуванні. Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам та воїнам мобільних вогневих груп", — сказав президент.

Також він висловив вдячність міжнародним партнерам, і додав, що з часом їх стає все більше. За його словами, можливості ППО України збільшуються і держава стає сильнішою.

"Звичайно, я дякую усім у світі, хто допомагає. Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються", — додав Зеленський.

Посилення оборони для Сходу

Він наголосив на важливості зосередження оборони для Харкова, Донеччини й Запоріжжя. Зеленський відзначив, що саме ці міста потребують більше систем та безпеки.

"Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де розповів, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі. Окрім того, вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — і це український флот.

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