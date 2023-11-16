Зеленський заявив, що Росія хоче розв'язати ще одну війну в світі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче розпочати ще одну війну у світі. За його словами, держава-терористка може розпалити її на Балканах.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

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Зеленський наголосив, що за подіями на Близькому Сході стоїть Росія та її союзник Іран.

"Зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання буде Балкани. Принаймні якщо країни світу, партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза, і давно. Тому Росія вкладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою", — розповів глава держави.

Він також згадав про Молдову, де росіяни починають розхитувати ситуацію. Громадяни РФ зацікавлені в тому, щоб "знести" проєвропейську чинну владу.

За словами Зеленського, Росія прагне розділити увагу партнерів і ту допомогу, яку вони надають країнам.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де розповів, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі. Окрім того, вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — і це український флот.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.