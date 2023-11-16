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Зеленский заявил, что Россия хочет развязать еще одну войну в мире

16 ноября 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Россия хочет развязать еще одну войну в мире
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет начать еще одну войну в мире. По его словам, государство-террористка может разжечь ее на Балканах.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с представителями африканских СМИ.

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Зеленский подчеркнул, что за происходящим на Ближнем Востоке стоит Россия и ее союзник Иран.

"Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы. По крайней мере если страны мира, партнеры сейчас ничего не сделают, то будет опять такой взрыв, и опять не новая какая-то история. В их отношениях кризис, и давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой", — рассказал глава государства.

Он также упомянул о Молдове, где россияне начинают расшатывать ситуацию. Граждане РФ заинтересованы в том, чтобы "снести" проевропейские действующие власти.

По словам Зеленского, Россия стремится разделить внимание партнеров и помощь, которую они оказывают странам.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

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