Зеленский сообщил, сколько Шахедов сбито за ночь и поблагодарил ВСУ — вечернее обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Владимира Зеленского

Сегодня ночью, 16 ноября Воздушными силами было сбито 16 дронов "Шахедов". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников неба, а также других подразделение ВСУ.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Благодарность ВСУ и международным партнерам от Зеленского

Зеленский отметил бойцов ВСУ, ежедневно защищающих Украину. Он сказал, что именно они делают результаты для государства. Они спасают людей, города и украинскую инфраструктуру.

"Хочу поблагодарить всех наших защитников неба, которые каждую ночь и каждый день на боевом дежурстве. Спасибо всем летчикам и инженерам Воздушных сил Украины, всем нашим зенитчикам и воинам мобильных огневых групп", — сказал президент.

Также он выразил благодарность международным партнерам и добавил, что со временем их становится все больше. По его словам, возможности ПВО Украины увеличиваются и государство становится сильнее.

"Конечно, я благодарю всех в мире, кто помогает. География нашего сотрудничества ради воздушного щита для Украины очень широка. Не все сейчас можно рассказать публично. Но что абсолютно точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее. Возможности нашей ПВО увеличиваются" , — добавил Зеленский.

Усиление обороны для Востока

Он отметил важность сосредоточения обороны для Харькова, Донетчины и Запорожья. Зеленский заявил, что именно эти города нуждаются в большем количестве систем и безопасности.

"Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства. Я благодарю всех, кто эффективен в этом" , — подытожил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.