Зеленский поручил найти решение, чтобы взлет вражеских МиГ-31 не парализовал Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил задание Министерству обороны, Генштабу и Кабмину. Они должны найти решение, чтобы вылеты МИГ-31 с "Кинжалами" не останавливали Украину на часы.
Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Предложение Зеленского по парализованию Украины во время взлета МиГов
Зеленский предлагает решить проблему со взлетом носителей "Кинжалов". По его словам, нужно решить вопрос с тем, чтобы они не "парализовали страну на несколько часов".
В планах Зеленского реализация текущих контрактов с иностранными партнерами по оказанию военной помощи.
"Контрактирование на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи", — добавил президент.
Доклады украинских министров о нуждах Украины
Также он отметил, что министр обороны Рустем Умеров в своем большом докладе отметил потребности ВСУ. В их числе техника, ракеты, боеприпасы и оборудование для услуг. Все это необходимо для предстоящей деоккупации украинских территорий.
Министр стратегпрома Камышин заявил о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. Он также рассказал о состоянии на данный момент и перспективах многолетней ракетной программы, принятой в 2021 году.
Напомним, ночью, 16 ноября, Воздушными силами было сбито 16 дронов "Шахед". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников неба, а также другие подразделения ВСУ.
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