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Зеленский поручил найти решение, чтобы взлет вражеских МиГ-31 не парализовал Украину

17 ноября 2023 16:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский поручил найти решение, чтобы взлет вражеских МиГ-31 не парализовал Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поручил задание Министерству обороны, Генштабу и Кабмину. Они должны найти решение, чтобы вылеты МИГ-31 с "Кинжалами" не останавливали Украину на часы.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Зеленский предлагает решить проблему со взлетом носителей "Кинжалов". По его словам, нужно решить вопрос с тем, чтобы они не "парализовали страну на несколько часов".

В планах Зеленского реализация текущих контрактов с иностранными партнерами по оказанию военной помощи.

"Контрактирование на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи", — добавил президент.

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Также он отметил, что министр обороны Рустем Умеров в своем большом докладе отметил потребности ВСУ. В их числе техника, ракеты, боеприпасы и оборудование для услуг. Все это необходимо для предстоящей деоккупации украинских территорий.

Министр стратегпрома Камышин заявил о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. Он также рассказал о состоянии на данный момент и перспективах многолетней ракетной программы, принятой в 2021 году.

Напомним, ночью, 16 ноября, Воздушными силами было сбито 16 дронов "Шахед". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников неба, а также другие подразделения ВСУ.

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