В Воздушных силах определились, продолжат ли объявлять тревогу из-за взлета МиГов
Система оповещения населения Украины о воздушной угрозе не изменится. Воздушные силы и дальше будут объявлять тревогу при условии взлета МиГов.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В Украине не изменят систему оповещения воздушных тревог
По информации Юрия Игната, несмотря на обращение Президента Украины Владимира Зеленского, Воздушные силы не будут менять систему оповещения воздушных тревог в Украине. То есть объявление воздушной тревоги будет начинаться по-прежнему при условии взлета вражеских МиГов, пуска ударных БпЛА, ракетных атак и тактической авиации или РСЗО.
"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграмм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту — это будет принято на высшем уровне", — отметил Игнат.
Спикер также добавил, что у ВСУ часто нет никакой информации о поднявшемся в небо МиГ. Поэтому воздушные силы "не имеют права рисковать" безопасностью населения. Лишь иногда у военных есть вся информация о вражеском истребителе взлетел ли он в воздух с ракетой или без нее.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину задачи. Они должны найти решение, чтобы вылеты МиГ-31 с "Кинжалами" не останавливали Украину на часы.
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