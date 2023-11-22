В Воздушных силах определились, продолжат ли объявлять тревогу из-за взлета МиГов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: PAP

Система оповещения населения Украины о воздушной угрозе не изменится. Воздушные силы и дальше будут объявлять тревогу при условии взлета МиГов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По информации Юрия Игната, несмотря на обращение Президента Украины Владимира Зеленского, Воздушные силы не будут менять систему оповещения воздушных тревог в Украине. То есть объявление воздушной тревоги будет начинаться по-прежнему при условии взлета вражеских МиГов, пуска ударных БпЛА, ракетных атак и тактической авиации или РСЗО.

"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграмм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту — это будет принято на высшем уровне", — отметил Игнат.

Спикер также добавил, что у ВСУ часто нет никакой информации о поднявшемся в небо МиГ. Поэтому воздушные силы "не имеют права рисковать" безопасностью населения. Лишь иногда у военных есть вся информация о вражеском истребителе взлетел ли он в воздух с ракетой или без нее.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину задачи. Они должны найти решение, чтобы вылеты МиГ-31 с "Кинжалами" не останавливали Украину на часы.

В Иране представили новые модифицированные дроны-камикадзе Shahed. Теперь эти беспилотники сложнее для выявления радаров ПВО. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.