Чи підуть росіяни після втрати Херсонщини на теракт на "Кримському титані"

Завод "Кримський титан". Фото: "Коммерсант"

Після поразки на лівобережжі Херсонської області російські війська можуть влаштувати теракт на заводі "Кримський титан" у Армянську, аби зупинити просування Сил оборони України на територію Криму. Така тактика уже є сталою для російських окупантів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Вірогідність теракту

Російські окупанти, імовірно, можуть піти на створення катастрофічних умов на заводі "Кримський титан" у Армянську на півночі Криму після втрати контролю над Херсонською областю.

"Імовірність теракту на "Кримському титані" залишається високою", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Терористичні дії, створення штучних техногенних катастроф, аби завадити просуванню Сил оборони України — це уже стала практика російських окупантів.

Як завадити катастрофі на "Кримському титані"

Шанси не дати росіянам вчинити черговий воєнний злочин є, упевнений експерт, вони залежать від кількох чинників.

"Важливим є інформаційний супровід, який унеможливить реалізацію подібного російського плану", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни заявили, що ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний берег Херсонської області 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки і до Пойми.