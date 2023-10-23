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Пойдут ли россияне после утраты Херсонской области на теракт на "Крымском титане"

23 октября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Пойдут ли россияне после утраты Херсонской области на теракт на "Крымском титане"
Завод "Крымский титан". Фото: "Коммерсант"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После поражения на левобережье Херсонской области российские войска могут устроить теракт на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы остановить продвижение сил обороны Украины на территорию Крыма. Такая тактика уже постоянна для российских оккупантов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Достоверность теракта

Российские оккупанты, вероятно, могут пойти на создание катастрофических условий на заводе "Крымский титан" в Армянске на севере Крыма после потери контроля над Херсонской областью.

"Вероятность теракта на "Крымском титане" остается высокой", — уверен Дмитрий Снегирев.

Террористические действия, создание искусственных техногенных катастроф, чтобы помешать продвижению Сил обороны Украины — это уже реальная практика российских оккупантов.

Как помешать катастрофе на "Крымском титане"

Шансы не дать россиянам совершить очередное военное преступление, уверен эксперт, они зависят от нескольких факторов.

"Важно информационное сопровождение, которое исключит возможность реализации подобного российского плана", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на восточный берег Херсонской области 17-18 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки и до Поймы.

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