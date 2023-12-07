Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи відкриють аеропорт у Львові з появою F16 — пояснення авіаексперта arrow

Чи відкриють аеропорт у Львові з появою F16 — пояснення авіаексперта

7 грудня 2023 07:12
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відкриття аеропорту у Львові - яку роль відіграє поява F16
Львівський аеропорт до початку війни. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Україні пообіяли надати близько сотні літаків F16, які мають виконувати кілька важливих функцій. Головна — посилення системи ППО. 

Наскільки поява F16 змінить ситуацію в українському небі і чи дозволить це відкрити аеропорт у Львові, Новини.LIVE відповів авіаексперт Богдан Долінце. 

Читайте також:

Поява F16 в Україні 

"З появою бойової платформи F16 треба розуміти, які задачі вона буде вирішувати. На сьогодні з того, що у публічній площині обговорюється, на першому етапі F16 буде наданий для посилення системи ППО, це буде його задача — знищувати дрони і ракети. Наступний крок у застосуванні F16 — підтримка сил або наземних або прифронтових для того, щоб знизити бажання росіян наближатися до кордонів з Україною", — сказав експерт.

Він нічого не додав про безпосереднє застосування F16 на лінії фронту, адже ця тема жодного разу не обговорювалася в експерному та військовому колі. 

"Звісно, що можливості використання F16 будуть  напряму залежати від того, які типи ракет і бомб будуть Україні передаватися. На сьогодні передається досить обмежений пакет", — сказав Долінце. 

Відкриття аеропорту у Львові

Про відкриття авіапростору для цивільних польотів говорити почали не так давно, і всі прогнози різняться. Однак експертне середовище говорить про роки для відновлення авіаційної інфраструктури. 

В Офісі Президента заявили, що аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише у випадку повного закриття неба над Україною від ворожих цілей.

"В розрізі роботи західного аеропорту, то зрозуміло, що такі літаки можуть прикривати аеропорт досить ефективно, але лише проти дронів-камікадзе та крилатих ракет. Якщо ми говоримо про протидію балістичних ракет, таких як ''Кинджали'', ''Іскандери'', то, на жаль, немає підтверджених фактів, що F16 здатні протидіяти таким видам ураження", — підсумував Долінце. 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів

Крім того, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський розповів, що летовище має всі потрібні ресурси і запрацює у найближчий термін після закінчення війни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі