Відкриття аеропорту у Львові - яку роль відіграє поява F16

Львівський аеропорт до початку війни. Фото: з відкритих джерел

Україні пообіяли надати близько сотні літаків F16, які мають виконувати кілька важливих функцій. Головна — посилення системи ППО.

Наскільки поява F16 змінить ситуацію в українському небі і чи дозволить це відкрити аеропорт у Львові, Новини.LIVE відповів авіаексперт Богдан Долінце.

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"З появою бойової платформи F16 треба розуміти, які задачі вона буде вирішувати. На сьогодні з того, що у публічній площині обговорюється, на першому етапі F16 буде наданий для посилення системи ППО, це буде його задача — знищувати дрони і ракети. Наступний крок у застосуванні F16 — підтримка сил або наземних або прифронтових для того, щоб знизити бажання росіян наближатися до кордонів з Україною", — сказав експерт.

Він нічого не додав про безпосереднє застосування F16 на лінії фронту, адже ця тема жодного разу не обговорювалася в експерному та військовому колі.

"Звісно, що можливості використання F16 будуть напряму залежати від того, які типи ракет і бомб будуть Україні передаватися. На сьогодні передається досить обмежений пакет", — сказав Долінце.

Відкриття аеропорту у Львові

Про відкриття авіапростору для цивільних польотів говорити почали не так давно, і всі прогнози різняться. Однак експертне середовище говорить про роки для відновлення авіаційної інфраструктури.

В Офісі Президента заявили, що аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише у випадку повного закриття неба над Україною від ворожих цілей.

"В розрізі роботи західного аеропорту, то зрозуміло, що такі літаки можуть прикривати аеропорт досить ефективно, але лише проти дронів-камікадзе та крилатих ракет. Якщо ми говоримо про протидію балістичних ракет, таких як ''Кинджали'', ''Іскандери'', то, на жаль, немає підтверджених фактів, що F16 здатні протидіяти таким видам ураження", — підсумував Долінце.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів.

Крім того, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський розповів, що летовище має всі потрібні ресурси і запрацює у найближчий термін після закінчення війни.