Открытие аэропорта во Львове – какую роль играет появление F16

Львовский аэропорт до начала войны. Фото: из открытых источников

Украине пообещали предоставить около сотни самолетов F16, которые должны выполнять несколько важных функций. Главная — усиление системы ПВО.

Насколько появление F16 изменит ситуацию в украинском небе и позволит ли открыть аэропорт во Львове, Новини.LIVE ответил авиаэксперт Богдан Долинце.

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Появление F16 в Украине

"С появлением боевой платформы F16 надо понимать, какие задачи она будет решать. На сегодняшний день из того, что в публичной плоскости обсуждается, на первом этапе F16 будет предоставлен для усиления системы ПВО, это будет его задача — уничтожать дроны и ракеты. Следующий шаг в применении F16 — поддержка сил или наземных или прифронтовых для того, чтобы снизить желание россиян приближаться к границам с Украиной", — сказал эксперт.

Он ничего не добавил о прямом применении F16 на линии фронта, ведь эта тема ни разу не обсуждалась в эксперном и военном круге.

"Конечно, возможности использования F16 будут напрямую зависеть от того, какие типы ракет и бомб будут Украине передаваться. На сегодняшний день передается достаточно ограниченный пакет", — сказал Долинце.

Открытие аэропорта во Львове

Об открытии авиапространства для гражданских полетов говорить начали не так давно, и все прогнозы разнятся. Однако экспертная среда говорит о годах для восстановления авиационной инфраструктуры.

В Офисе Президента заявили, что аэропорт "Борисполь" может открыть только в случае полного закрытия неба над Украиной от вражеских целей.

"В разрезе работы западного аэропорта, то понятно, что такие самолеты могут прикрывать аэропорт достаточно эффективно, но только против дронов-камикадзе и крылатых ракет. Если мы говорим о противодействии баллистических ракет, таких как "Кинжалы", "Искандеры", то к сожалению нет подтвержденных фактов, что F16 способны противодействовать таким видам поражения", — подытожил Долинце.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине даже до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов.

Кроме того, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский рассказал, что аэродром имеет все нужные ресурсы и заработает в ближайший срок после окончания войны.