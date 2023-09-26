Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи вплинуть "вагнерівці" на темп контрнаступу ЗСУ: прогноз експерта arrow

Чи вплинуть "вагнерівці" на темп контрнаступу ЗСУ: прогноз експерта

26 вересня 2023 05:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи вплинуть "вагнерівці" на темп контрнаступу ЗСУ: прогноз експерта
Українські артилеристи б’ють по ворожих позиціях. Фото: "Азов"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські сподівання на те, що повернення ПВК "Вагнер" змінить ситуацію на фронті на користь окупантів, навряд чи будуть втілені у життя. Перевага Сил оборони України у контрбатарейній боротьбі дозволить знищити "вагнерівців" ще в той момент, коли вони будуть в процесі оперативного розгортання на тій чи іншій ділянці фронту.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Російські сподівання, українська сила

За словами Снєгирьова, поява ПВК "Вагнер" на Херсонщині чи на інших ділянках фронту навряд чи може усерйоз змінити ситуацію із контрнаступом ЗСУ.

"Один підрозділ, навіть найкраще підготовлений у окупаційному контингенті, не зможе нічого зробити із наступом Сил оборони України", — підкреслив експерт.

Артилерія проти "вагнерівців"

Снєгирьов нагадав, що українська армія зараз уже має перевагу у контрбатарейній боротьбі.

"Тому наші війська зможуть знищити "вагнерівців", які перебуватимуть у зоні ураження української артилерії, ще на моменті оперативного розгортання у тій же Херсонській області", — упевнений експерт.

Дмитро Снєгирьов припустив, що ПВК "Вагнер" використовуватимуть як ДРГ, а не як фронтові підрозділи.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз