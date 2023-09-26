Чи вплинуть "вагнерівці" на темп контрнаступу ЗСУ: прогноз експерта

Українські артилеристи б’ють по ворожих позиціях. Фото: "Азов"

Російські сподівання на те, що повернення ПВК "Вагнер" змінить ситуацію на фронті на користь окупантів, навряд чи будуть втілені у життя. Перевага Сил оборони України у контрбатарейній боротьбі дозволить знищити "вагнерівців" ще в той момент, коли вони будуть в процесі оперативного розгортання на тій чи іншій ділянці фронту.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Снєгирьова, поява ПВК "Вагнер" на Херсонщині чи на інших ділянках фронту навряд чи може усерйоз змінити ситуацію із контрнаступом ЗСУ.

"Один підрозділ, навіть найкраще підготовлений у окупаційному контингенті, не зможе нічого зробити із наступом Сил оборони України", — підкреслив експерт.

Артилерія проти "вагнерівців"

Снєгирьов нагадав, що українська армія зараз уже має перевагу у контрбатарейній боротьбі.

"Тому наші війська зможуть знищити "вагнерівців", які перебуватимуть у зоні ураження української артилерії, ще на моменті оперативного розгортання у тій же Херсонській області", — упевнений експерт.

Дмитро Снєгирьов припустив, що ПВК "Вагнер" використовуватимуть як ДРГ, а не як фронтові підрозділи.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.