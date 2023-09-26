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Повлияют ли "вагнеровцы" на темп контрнаступления ВСУ: прогноз эксперта

26 сентября 2023 05:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Повлияют ли "вагнеровцы" на темп контрнаступления ВСУ: прогноз эксперта
Украинские артиллеристы бьют по враждебным позициям. Фото: "Азов"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские надежды на то, что возвращение ЧВК "Вагнер" изменит ситуацию на фронте в пользу оккупантов, вряд ли будут воплощены в жизнь. Преимущество сил обороны Украины в контрбатарейной борьбе позволит уничтожить "вагнеровцев" еще в тот момент, когда они будут в процессе оперативного развертывания на том или ином участке фронта.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Снегирева, появление ЧВК "Вагнер" в Херсонской области или на других участках фронта вряд ли может всерьез изменить ситуацию с контрнаступлением ВСУ.

"Одно подразделение, даже лучше подготовленное в оккупационном контингенте, не сможет ничего сделать с наступлением Сил обороны Украины", — подчеркнул эксперт.

Артиллерия против "вагнеровцев"

Снегирев напомнил, что у украинской армии сейчас уже есть преимущество в контрбатарейной борьбе.

"Поэтому наши войска смогут уничтожить "вагнеровцев", находящихся в зоне поражения украинской артиллерии, еще на моменте оперативного развертывания в той же Херсонской области", — уверен эксперт.

Дмитрий Снегирев предположил, что ЧВК "Вагнер" будут использовать как ДРГ, а не как фронтовые подразделения.

Напомним, что в Беларуси до сих пор находится часть наемников частной военной компании "Вагнер", около тысячи человек.

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