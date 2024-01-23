Чим займатимуться західні партнери до наступного Рамштайна

Міністр оборони США Ллойд Остін, лідер Рамштайн-коаліції. Фото: Міністерство оборони України

До наступної Рамштайн-коаліції західні партнери будуть займатися питаннями логістики. Перш за все, через можливе переключення основних потоків постачання зброї Україні зі Сполучених Штатів Америки на Європу.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Рамштайн-коаліція займеться логістикою

Два наступні місяці, до наступного, 19-го Рамштайна, західні партнери будуть займатися питаннями логістики.

"Це може бути пов’язане, зокрема, зі збільшенням обсягів військової допомоги з боку Європи, яка замінить Сполучені Штати", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Не тільки постачання, а й виробництво

Втім, ці напрацювання будуть пов’язані не тільки з поточними потребами Збройних сил України, а і з планами довгострокової підтримки України країнами Заходу.

"Йтиметься, імовірно, не тільки про процес постачання військової техніки, зброї та боєприпасів — а про створення можливостей для виготовлення усього цього на території України", — упевнений експерт.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що однією із головних тем чергового, 18-го засідання західної коаліції на підтримку України в форматі Рамштайн буде посилення артилерійської складової Збройних сил України.