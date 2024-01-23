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Чем будут заниматься западные партнеры до следующего Рамштайна

23 января 2024 20:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Чем будут заниматься западные партнеры до следующего Рамштайна
Министр обороны США Ллойд Остин, лидер Рамштайн-коалиции. Фото: Министерство обороны Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

В следующую Рамштайн-коалицию западные партнеры будут заниматься вопросами логистики. Прежде всего, из-за возможного переключения основных потоков поставок оружия Украине из Соединенных Штатов Америки в Европу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Два следующих месяца, в следующий, 19-й Рамштайн, западные партнеры будут заниматься вопросами логистики.

"Это может быть связано, в частности, с увеличением объемов военной помощи со стороны Европы, которая заменит Соединенные Штаты", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Не только снабжение, но и производство

Однако эти наработки будут связаны не только с текущими потребностями Вооруженных сил Украины, но и с планами долгосрочной поддержки Украины странами Запада.

"Речь будет, вероятно, не только о процессе поставки военной техники, оружия и боеприпасов — а о создании возможностей для изготовления всего этого на территории Украины", — уверен эксперт.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одной из главных тем очередного, 18 заседания западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн будет усиление артиллерийской составляющей Вооруженных сил Украины.

США
ВСУ
Европа
Дмитрий Снегирев
Рамштайн
война в Украине

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