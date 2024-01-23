Які сигнали пошле Кремлю і Вашингтону січневий Рамштайн

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва. Фото: Reuters/Stefan Rousseau

Майбутня зустріч Рамштайн-коаліції принесе дуже важливі меседжі — причому як Росії, так і Сполученим Штатам Америки. Європа, перш за все Велика Британія, набуває суб’єктності і говорить на рівних як з Вашингтоном, так і з Москвою.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Основним меседжем як майбутнього засідання коаліції в форматі Рамштайн, так і усіх дій західних партнерів протягом останніх тижнів, наголосив Снєгирьов, є чіткий і однозначний сигнал Російській Федерації.

"Європа продемонструвала, що сподівання Кремля на вибори у США і зміну влади (перемогу Трампа) є марними. Європейські партнери України здатні замінити у питаннях фінансової та військової допомоги Сполучені Штати — і уже це демонструють", — пояснив експерт.

Він нагадав, що та ж Німеччина суттєво збільшує обсяги допомоги Україні, фактично перекриваючи можливі американські втрати.

Британський сигнал Вашингтону і Кремлю

Ще одним важливим сигналом уже стала позиція Великої Британії.

"Британці упевнено зайняли місце світового лідера — продемонструвавши це і США, і Росії. США — що Європа сама має суб’єктність і може потягатися із впливом і значенням із Сполученими Штатами, Росії — що Європа здатна і сама підтримати Україну на відповідному рівні", — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що попереднє засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн відбулося у листопаді 2023 року. На засіданні учасники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. В цій коаліції під назвою Ground-Based Air Defence взяли участь 20 країн, лідерами стали Німеччина та Франція.