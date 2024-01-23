Какие сигналы пошлет Кремлю и Вашингтону январский Рамштайн

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев. Фото: Reuters/Stefan Rousseau

Будущая встреча Рамштайн-коалиции принесет очень важные месседжи, причем как России, так и Соединенным Штатам Америки. Европа, прежде всего Великобритания, приобретает субъектность и говорит на равных как с Вашингтоном, так и с Москвой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правв справа" Дмитрий Снегирев.

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Основным месседжем как предстоящего заседания коалиции в формате Рамштайн, так и всех действий западных партнеров на протяжении последних недель, подчеркнул Снегирев, четкий и однозначный сигнал Российской Федерации.

"Европа продемонстрировала, что надежды Кремля на выборы в США и смену власти (победу Трампа) бесполезны. Европейские партнеры Украины способны заменить в вопросах финансовой и военной помощи Соединенные Штаты — и уже это демонстрируют", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что та же Германия значительно увеличивает объемы помощи Украине, фактически перекрывая возможные американские потери.

Британский сигнал Вашингтона и Кремля

Еще одним важным сигналом уже стала позиция Великобритании.

"Британцы уверенно заняли место мирового лидера – продемонстрировав это и США, и России. США – что Европа сама имеет субъектность и может потягаться с влиянием и значением с Соединенными Штатами, России — что Европа способна и сама поддержать Украину на соответствующем уровне", — объяснил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что предыдущее заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн прошло в ноябре 2023 года. На заседании участники сформировали новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны. В этой коалиции под названием Ground-Based Air Defence приняли участие 20 стран, лидерами стали Германия и Франция.