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Навіщо Зеленський поїхав на засідання Рамштайн-коаліції

11 жовтня 2023 16:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо Зеленський поїхав на засідання Рамштайн-коаліції
Володимир Зеленський на засіданні антиросійської коаліції у Брюсселі. Фото: пресслужба глави держави
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Особливістю чергового засідання коаліції у форматі Рамштайн стала присутність особисто Президента України Володимира Зеленського. На цей крок Банкова пішла, імовірно, через початок війни в Ізраїлі.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Коментуючи перший візит президента України Володимира Зеленського на зустріч міністрів оборони країн антиросійської коаліції у форматі Рамштайн, Дмитро Снєгирьов зазначив, що такий крок пов’язаний із різкою активізацією подій у Ізраїлі — із війною, яку проти цієї країни розв’язав терористичний рух ХАМАС.

"Причиною є побоювання української сторони, що ситуація на Близькому Сході може відволікти увагу стратегічних партнерів і зменшити рівень військової підтримки України", — підкреслив експерт.

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"Присутність Президента України мала на меті засвідчити, що ситуація в нашій країні залишається в центрі уваги західного світу", — упевнений Снєгирьов.

І на Рамштайні Володимир Зеленський отримав запевнення західних партнерів, включаючи і головного — Сполучені Штати Америки, — що постачання зброї та боєприпасів не зменшиться через війну в Ізраїлі. І це, зазначив експерт, уже було підтверджене конкретними цифрами.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.

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