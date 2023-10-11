Навіщо Зеленський поїхав на засідання Рамштайн-коаліції
Особливістю чергового засідання коаліції у форматі Рамштайн стала присутність особисто Президента України Володимира Зеленського. На цей крок Банкова пішла, імовірно, через початок війни в Ізраїлі.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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Коментуючи перший візит президента України Володимира Зеленського на зустріч міністрів оборони країн антиросійської коаліції у форматі Рамштайн, Дмитро Снєгирьов зазначив, що такий крок пов’язаний із різкою активізацією подій у Ізраїлі — із війною, яку проти цієї країни розв’язав терористичний рух ХАМАС.
"Причиною є побоювання української сторони, що ситуація на Близькому Сході може відволікти увагу стратегічних партнерів і зменшити рівень військової підтримки України", — підкреслив експерт.
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"Присутність Президента України мала на меті засвідчити, що ситуація в нашій країні залишається в центрі уваги західного світу", — упевнений Снєгирьов.
І на Рамштайні Володимир Зеленський отримав запевнення західних партнерів, включаючи і головного — Сполучені Штати Америки, — що постачання зброї та боєприпасів не зменшиться через війну в Ізраїлі. І це, зазначив експерт, уже було підтверджене конкретними цифрами.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.