"Ми маємо виграти зимову битву": виступ Зеленського на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Зустріч у Форматі "Рамштайн. Фото: ОП

Сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.

Відео зі своїм виступом Володимир Зеленський опублікував у Telegram-каналі.

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Виступ Зеленського на "Рамштайні"

Глава держави наголосив, що Україна може вистояти. За його словами, важливо вибити зброю з рук російських окупантів. Зеленський зазначив, що сильні сторони РФ лише в тому, що вона може руйнувати життя.

"Росія більше нічого не здатна робити. Донор безпеки? Ні. Контрибутор розвитку? Ні. Політичний полюс? Ні. Джерело економічного зростання? Ні. Терорист? Так. Єдине! Що загрожує і Україні, і багатьом іншим націям. Треба вибити цей інструмент із рук Росії — інструмент терору", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що для цього повинні бути протиповітряна оборона та інші види озброєнь. За його словами, потрібно захищати людей.

"Нам потрібна спроможність нарощувати економічну діяльність. Нам потрібен адекватний експорт зерна та ключових продуктів. Українського зерна. І також ми можемо говорити про металургію. Нам потрібно, щоб діти ходили до шкіл, щоб вони вчилися не лише онлайн. І щоб наші люди жили не лише від повітряної тривоги до повітряної тривоги, а за своїми планами, щоб вони могли ці плани будувати на дні, на тижні, на місяці", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили впровадження в Україні стандартів Альянсу.

Також ми писали, що у Бельгії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, а також новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Глава держави розповів про нагальні потреби української армії напередодні зими.