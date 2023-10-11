Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів Остіну про нагальні потреби української армії напередодні зими arrow

Зеленський розповів Остіну про нагальні потреби української армії напередодні зими

11 жовтня 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів Остіну про нагальні потреби української армії напередодні зими
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 жовтня, у Бельгії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, а також новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Глава держави розповів про нагальні потреби української армії напередодні зими.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Остіном та Брауном

Глава держави подякував Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України.

Міністр оборони США розповів Зеленському про прогрес у наданні нашій державі додаткових систем ППО.

Президент України підкреслив важливість посилення української ППО саме напередодні зими.

Зустріч Зеленського з Остіном та Брауном 11 жовтня
Зустріч Зеленського з Остіном та Брауном. Фото: ОП

"Зима — це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО — це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону", — зазначив Зеленський.

Глава держави подякував Штатам за новий пакет військової допомоги. Зеленський також розповів про нагальні потреби української армії. Він зробив акцент на важливості фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 200 млн доларів.

Також ми писали, що у Брюсселі, Бельгія, розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський вперше присутній на ній в офлайн-форматі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз