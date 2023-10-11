Зеленський розповів Остіну про нагальні потреби української армії напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: ОП

Сьогодні, 11 жовтня, у Бельгії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, а також новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Глава держави розповів про нагальні потреби української армії напередодні зими.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зустріч Зеленського з Остіном та Брауном

Глава держави подякував Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України.

Міністр оборони США розповів Зеленському про прогрес у наданні нашій державі додаткових систем ППО.

Президент України підкреслив важливість посилення української ППО саме напередодні зими.

Зустріч Зеленського з Остіном та Брауном. Фото: ОП

"Зима — це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО — це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону", — зазначив Зеленський.

Глава держави подякував Штатам за новий пакет військової допомоги. Зеленський також розповів про нагальні потреби української армії. Він зробив акцент на важливості фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 200 млн доларів.

Також ми писали, що у Брюсселі, Бельгія, розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський вперше присутній на ній в офлайн-форматі.