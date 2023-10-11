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Зеленский рассказал Остину о насущных потребностях украинской армии накануне зимы

11 октября 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал Остину о насущных потребностях украинской армии накануне зимы
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 октября, в Бельгии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, а также с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Глава государства рассказал о насущных потребностях украинской армии накануне зимы.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Встреча Зеленского с Остином и Брауном

Глава государства поблагодарил Остина за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины.

Министр обороны США рассказал Зеленскому о прогрессе в предоставлении нашему государству дополнительных систем ПВО.

Президент Украины подчеркнул важность усиления украинской ПВО именно накануне зимы.

Встреча Зеленского с Остином и Брауном 11 октября
Встреча Зеленского с Остином и Брауном. Фото: ОП

"Зима — это большое испытание. Нам действительно нужна помощь партнеров для защиты критической инфраструктуры. ПВО — это не только военный вопрос. От этого зависит нормальность жизни, как будет работать экономика, как будут платиться налоги, которые идут на обеспечение потребностей армии, наша защита от российской агрессии. Также от этого зависит, сколько людей вернется в Украину из-за границы", — отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Штаты за новый пакет военной помощи. Зеленский также рассказал о неотложных потребностях украинской армии. Он сделал акцент на важности фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

Напомним, сегодня, 11 октября Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 200 млн долларов.

Также мы писали, что в Брюсселе, Бельгия, началась встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский впервые присутствует на ней в офлайн-формате.

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