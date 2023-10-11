"Мы должны выиграть зимнюю битву": выступление Зеленского на встрече в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн. Фото: ОП

Сегодня, 11 октября, Президент Владимир Зеленский обратился к Контактной группе по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнюю битву против террора.

Видео со своим выступлением Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что Украина может выстоять. По его словам, важно выбить оружие из рук российских оккупантов. Зеленский отметил, что сильные стороны РФ лишь в том, что она может разрушать жизнь.

"Россия больше ничего не способна делать. Донор безопасности? Нет. Контрибутор развития? Нет. Политический полюс? Нет. Источник экономического роста? Нет. Террорист? Да. Единственное! Что угрожает и Украине, и многим другим нациям. Надо выбить этот инструмент из рук России — инструмент террора", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для этого должна быть противовоздушная оборона и другие виды вооружений. По его словам, нужно защищать людей.

"Нам нужна способность наращивать экономическую деятельность. Нам нужен адекватный экспорт зерна и ключевых продуктов. Украинского зерна. И также мы можем говорить о металлургии. Нам нужно, чтобы дети ходили в школы, чтобы они учились не только онлайн. И чтобы наши люди жили не только от воздушной тревоги до воздушной тревоги, а по своим планам, чтобы они могли эти планы строить на дни, на недели, на месяцы", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили внедрение в Украине стандартов Североатлантического союза.

Также мы писали, что в Бельгии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, а также с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Глава государства рассказал о неотложных потребностях украинской армии накануне зимы.