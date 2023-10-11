Зачем Зеленский поехал на заседание Рамштайн-коалиции

Владимир Зеленский на заседании антироссийской коалиции в Брюсселе Фото: пресс-служба главы государства

Особенностью очередного заседания коалиции в формате Рамштайна стало присутствие лично Президента Украины Владимира Зеленского. На этот шаг Банковая пошла, вероятно, из-за начала войны в Израиле.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Комментируя первый визит президента Украины Владимира Зеленского на встречу министров обороны стран антироссийской коалиции в формате Рамштайн, Дмитрий Снегирев отметил, что такой шаг связан с резкой активизацией событий в Израиле — с войной, которую против этой страны развязало террористическое движение ХАМАС.

"Причиной опасения украинской стороны, что ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание стратегических партнеров и уменьшить уровень военной поддержки Украины", — подчеркнул эксперт.

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"Присутствие Президента Украины имело целью засвидетельствовать, что ситуация в нашей стране остается в центре внимания западного мира", — уверен Снегирев.

И на Рамштайне Владимир Зеленский получил заверения западных партнеров, включая и главного — Соединенные Штаты Америки, — что поставки оружия и боеприпасов не снизятся из-за войны в Израиле. И это, отметил эксперт, уже подтверждено конкретными цифрами.

Напомним, что сегодня, 11 октября, Президент Владимир Зеленский обратился в Контактную группу по обороне Украины в формате Рамштайн, на заседании которой впервые присутствовал. Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнее сражение против террора.