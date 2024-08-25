Що Україні потрібно для перемоги — Жорін розповів деталі

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що Україні для перемоги у війні необхідні три ключові речі. Головну роль, за його словами, відіграють правильна мотивація та послідовна інформробота.

Про це він заявив в інтерв'ю Online.ua.

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За його словами, на питання "що потрібно для перемоги України", є одна відповідь — працювати на цю перемогу.

"Всі чудеса світу тут ніякої ролі не грають. Все просто: потрібно проводити точкову боротьбу з російським інфовпливом і аналізувати його, спланувати правильну інформроботу, щоб люди знали, що їм допоможуть, і правильно замотивувати", — сказав він.

Жорін зауважив: обіцянкам більше люди не вірять, тому потрібно проводити нові засоби залучення до військ.

"Ніхто не повірить обіцянкам, не треба казати це людям. Розкажіть і змотивуйте їх робити те, що сьогодні потрібно", — каже військовий.